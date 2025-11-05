Detenido en Burgos por violar la orden de alejamiento de su expareja y volver a España cuando estaba expulsado

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Burgos a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja sentimental, a la que se acercó y amenazó, cuando además había regresado a España durante el periodo en el que tenía vigente prohibición de entrar en el país.

El individuo presuntamente se acercó a su expareja sentimental, a pesar de la orden de prohibición de acercamiento y comunicación, y a la que amenazó con "quemar viva" a la mujer y sus hijos.

La actuación policial tuvo lugar el pasado 28 de octubre por la tarde, cuando el vigilante de seguridad de un céntrico supermercado avisaba a la Policía Nacional tras advertir que un sujeto se marchaba del mismo sin abonar varios productos.

Una dotación uniformada se personaba en el lugar instantes después y localizaba al hombre implicado y procediendo a su identificación, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras las gestiones practicadas por la Policía, se pudo confirmar que ese mismo día por la mañana, su expareja había requerido presencia policial tras observarle en las afueras de su domicilio y proferir repetidas amenazas de que "os voy a quemar vivos", dirigidas contra la víctima y sus hijos.

Una vez comprobado que sobre esta persona pesa una condena penal en vigor de prohibición de acercamiento y comunicación por hechos cometidos previamente sobre la misma víctima, fue inmediatamente arrestado. Al investigado le constan varios antecedentes policiales, vinculados como se ha dicho a casos de violencia de género, pero también por delitos contra la propiedad.

Además, el detenido se encuentra en situación administrativa irregular, tras regresar a España sin respetar el período de prohibición de entrada al que fue sancionado tras su expulsión administrativa en cumplimiento de la Ley de Extranjería.