Correos dedica un sello al Papa Francisco con una tirada de 90.000 unidades

Correos ha emitido un sello, dentro de su serie 'Personajes', dedicado al papa Francisco, que fallecía el pasado XXX, marcándose así el fin de una etapa de doce años al frente de la Iglesia católica y del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El sello tiene una tirada de 90.000 unidades y 3.000 Pliegos Premium y se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

"Su legado abarcó no solo una profunda dimensión espiritual, sino también un firme compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad y una serie de reformas significativas dentro de la curia romana que redefinieron el funcionamiento interno de la Santa Sede", explican desde Correos en un comunicado.