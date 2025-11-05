Agencias

CaixaBank Wealth Management galardona a 11 iniciativas en sus 8 Premios de Filantropía

CaixaBank Wealth Management ha galardonado a 11 iniciativas en la octava edición de sus Premios de Filantropía, unos galardones que reconocen aquellas iniciativas que destacan por su labor altruista y solidaria, y por contribuir de manera significativa a mejorar la sociedad, informa este miércoles la entidad.

En concreto, ha premiado a una iniciativa por cada Dirección Territorial, que recibirá 5.000 euros como apoyo a su causa.

La directora de CaixaBank Wealth Management, Belén Martín, ha celebrado la alta participación de los galardones y ha dicho que "demuestra que los Premios de Filantropía de CaixaBank son ya una referencia anual en el sector de la filantropía".

En la Dirección Territorial (DT) Andalucía el premiado ha sido José de la Cruz Ríos; en Baleares, Bartolomé Riera y su empresa Ángel 24; en Barcelona, la Asociación Solti; en Canarias, Juan Miguel Sanjuan; en Castilla-La Mancha y Extremadura, la Fundación Gema Canales, y en Castilla y León, Verónica Pascual.

En Catalunya, Enric Segarra; en Comunidad Valenciana y Región de Murcia, José Vicente Pique; en Ebro, Juan Luis Doncel; en Madrid, la Fundación Roberto Rivas, y en Norte, la Fundación Doble Sonrisa.

