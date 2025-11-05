Bang & Olufsen eleva el diseño en su nueva barra de sonido Beosound Premiere con audio espacial

Bang & Olufsen ha presentado la nueva barra de sonido Beosound Premiere, que ofrece audio espacial con diez controladores a medida, en un diseño que la propia compañía califica de "obra de arte escultual".

Beosound Premiere no es un producto más para Bang & Olufsen, sino "una experiencia selecta" que "transforma el audio en un reencuentro con las emociones y las barras de sonido en obras de arte", según ha expresado el director ejecutivo, Kristian Teär, en una nota de prensa.

Esta barra de sonido está fabricada en aluminio con un diseño que la convierte en una "escultura multidimensional" de perfil fino, en la que se han integrado diez controladores a medida y un altavoz de agudos de proyección ascendente ubicado en el centro.

Beosound Premiere proporciona audio espacial de alta fidelidad, y permite configurar los controladores para ajustar la dirección del audio y conseguir que los diálogos ganen claridad y los graves resulten más intensos.

Utiliza Wide Stage Technology, desarrollada por los expertos de Bang & Olufsen, que está en vías de patentación. Esta utiliza el procesamiento de señales diseñado específicamente para la barra Beosound Premiere para crear el efecto de altavoces externos adicionales y ampliar el entorno acústico.

Beosound Premiere también analiza el entorno para crear el sonido ideal según el espacio disponible. Además, se puede utilizar con otros altavoces de la marca mediante Beolink Surround, y el decodificador de sonido envolvente Dolby Atmos 7.1.4 integrado se adapta al sistema del usuario.

La barra de sonido Beosound Premiere añade luz a la experiencia acústica con 90 luces LED que crean una atmósfera etérea desde el interior. Y cuenta con certificación 'Cradle to Cradle' de categoría Bronce, lo que significa que está diseñada para poder actualizarla en el futuro.

"Beosound Premiere es más que una barra de sonido: es una obra de arte escultural y una expresión libre del arte acústico. Está fabricada con nuestro característico aluminio y representa la innovación pionera en audio y el diseño atemporal que forman parte del legado centenario de Bang & Olufsen*, ha apostillado Teär.

La barra de sonido Beosound Premiere tiene un precio de 4.900 euros y estará disponible en Natural Aluminium (diciembre de 2025), en Gold Tone (febrero de 2026) y en Black Anthracite (marzo de 2026).