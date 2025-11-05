Aumentan a 92 los muertos por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas

Al menos 92 personas han muerto y miles se han visto afectadas por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas, una tormenta que se dirige hacia Vietnam y que ha provocado fuertes inundaciones en territorio filipino, según el último balance de las autoridades filipinas.

El Centro Provincial de Operaciones de Emergencias de la isla de Cebú, una de las zonas más afectadas por las fuertes precipitaciones, ha indicado que solo el municipio de Liloan ha registrado 35 fallecidos.

Las autoridades han pedido "cautela" ante la posibilidad de que esta cifra siga aumentando y ha especificado que más de una treintena de personas continúan de momento en paradero desconocido.

Las autoridades de la provincia de Cebú han declarado este miércoles el estado de calamidad en la región debido a los "graves daños, la pérdida de vidas, la amenaza para la vida y la seguridad de la población y la suspensión de los servicios esenciales". "Es necesaria una respuesta de emergencia urgente", ha indicado la gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, en un comunicado.

Está previsto que el 'Kalmaegi' toque tierra este miércoles en el sur de Vietnam a medida que se intensifica. Sin embargo, algunas zonas del país ya hacen frente a fuertes inundaciones. El martes, una de las murallas que bordean la ciudad imperial de Hue sufrió un derrumbe causado por las inundaciones registradas durante los últimos días.

Estas inundaciones históricas, que han dejado la ciudad turística de Hoi An completamente anegada, han provocado además la muerte de al menos 40 personas durante la última semana. Los decesos han tenido lugar en Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri. De momento, seis personas continúan en paradero desconocido.