Aumentan a 11 los muertos y 20 los heridos por el choque de dos trenes en el este de India

Las autoridades de India han elevado este miércoles a once muertos y 20 heridos el número de víctimas por la colisión ocurrida en la víspera de un tren de pasajeros con uno de mercancías que se encontraba estacionado en el distrito de Bilaspur, en el estado de Chhattisgarh, situado en el este del país.

"Once personas han perdido la vida y otras veinte han resultado heridas en el accidente", ha señalado la compañía estatal de ferrocarriles en un comunicado recogido por el diario 'The Hindu', indicando que los afectados están recibiendo atención médica en el Hospital Apollo y el Instituto de Ciencias Médicas de Chhattisgarh (CIMS) en Bilaspur.

La colisión ha tenido lugar este martes alrededor de las 16.00 horas (hora local) cuando "el tren de pasajeros chocó por detrás contra el tren de mercancías a una velocidad de entre 60 y 70 kilómetros por hora tras saltarse una señal roja", en palabras de un representante del organismo en declaraciones al portal de noticias.

"Ahora se está investigando por qué el maquinista se saltó la señal roja y no accionó el freno de emergencia a tiempo, a pesar de que el tren de mercancías se encontraba a una distancia visible", ha agregado.

Los familiares de los fallecidos serán indemnizados con 100.000 rupias (980 euros) por cada uno de ellos, mientras que los heridos graves recibirán una ayuda de 50.000 rupias (490 euros), de acuerdo al anuncio del ministro de principal de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai.