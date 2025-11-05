Ascienden a más de medio centenar los muertos en Filipinas por el paso del tifón 'Kalmaegi'

El número de víctimas mortales a consecuencia del paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas, una tormenta que se dirige ahora hacia Vietnam y que ha provocado fuertes inundaciones en territorio filipino, ha aumentado a 52 personas, de acuerdo al último balance de las autoridades locales.

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC) ha señalado que dos de los fallecidos fueron registrados en las Bisayas Orientales, mientras que el resto de muertes se produjeron en las Bisayas Centrales.

El organismo ha estimado en diez el número de heridos y en trece el de desaparecidos, al tiempo que ha cifrado en más de 705.500 las personas afectadas por el tifón, una cifra que incluye a las más de 10.900 familias desplazadas.

Está previsto que el 'Kalmaegi' toque tierra este miércoles en el sur de Vietnam a medida que se intensifica. Sin embargo, algunas zonas del país ya hacen frente a fuertes inundaciones. Este martes, las autoridades vietnamitas han señalado que una de las murallas que bordean la ciudad imperial de Hue ha sufrido un derrumbe causado por las inundaciones registradas durante los últimos días.

Estas inundaciones históricas, que han dejado la ciudad turística de Hoi An completamente anegada, han provocado además la muerte de al menos 40 personas durante una semana. Los decesos han tenido lugar en Hue, Da Nang, Lam Dong y Quang Tri. De momento, seis personas continúan en paradero desconocido.