Agencias

Archidiócesis Toledo valora si la detención de un sacerdote con cocaína fue "una imprudencia": "Está en investigación"

Guardar

La Archidiócesis de Toledo está valorando si los hechos cometidos por el sacerdote de la Diócesis toledana, que fue detenido en Torremolinos supuestamente con 'tusi', droga conocida como cocaína rosa, fue "una imprudencia".

"Está en proceso de investigación", ha afirmado a preguntas de los medios en una rueda de prensa para presentar el Día de la Iglesia Diocesana 2025, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

En este sentido, ha apuntado que "desde el primer momento" se tomaron "todas las medidas cautelares" apartando a este sacerdote del Ejército del Ministerio. "En la actualidad se está desarrollando el proceso canónico y eclesiástico que era necesario", ha añadido.

Cerro Chaves ha recordado igualmente que paralelamente se está llevando a cabo el "procedimiento civil" contra el detenido. Un procedimiento de cuyo desarrollo el Arzobispado de Toledo no tiene noticia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Agotadas las 23.000 entradas para el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou

Agotadas las 23.000 entradas para

Meliá entrará en Honduras el próximo diciembre

Meliá entrará en Honduras el

Tras años de debate, esta es la forma exacta de freír un huevo en sartén de acero inoxidable, según un chef Michelin

Infobae

El España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina se jugará a las 18.30 horas el 2 de diciembre

El España-Alemania de la Liga

La OTAN denuncia la militarización rusa y la creciente presencia china en el Ártico

La OTAN denuncia la militarización