AMP. Le Normand sufre una lesión de alto grado en la rodilla izquierda

El central hispano-francés del Atlético de Madrid, Robin Le Normand, sufre una lesión de "alto grado" en la cápsula posterior de su rodilla izquierda, aunque no tiene afectación en los ligamentos ni menisco, según confirmaron los servicios médicos del conjunto rojiblanco.

El internacional español tuvo que ser sustituido durante la primera parte del encuentro de este martes de la fase de liga de la Liga de Campeones ante el Union Saint-Gillois belga por culpa de un fuerte golpe en la rodilla izquierda, diagnosticado como una hiperextensión.

"En la nueva valoración realizada este miércoles al internacional español, en la que se han incluido pruebas complementarias, se le ha diagnosticado una lesión de alto grado en la cápsula posterior y del músculo semimembranoso con integridad ligamentaria y meniscal", apunta el comunicado emitido por los servicios médicos del club rojiblanco.

Le Normand se hizo daño en una jugada en la que fue a cortar un balón en el centro del campo y golpeó a un rival, teniendo que ser sustituido antes de la media hora por José María Giménez. Así, se perderá la convocatoria con la selección española y estará varias semanas en el dique seco.