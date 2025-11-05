Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, recuerda en la última campaña de Sanidad cómo usar los antibióticos

Con empatía y humor el Plan Nacional Resistencia Antibióticos (PRAN) acaba de lanzar su nueva campaña dentro del marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso Prudente de los Antibióticos; protagonizada por Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, quien recuerda que su legado no puede perderse por un uso inapropiado de los antibióticos.

La campaña muestra situaciones cotidianas en las que los antibióticos se usan mal: tomarlos sin receta, interrumpir un tratamiento antes de tiempo, compartirlos con mascotas o guardarlos "por si acaso". La campaña se presenta en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos y del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, momentos clave para reforzar la difusión del mensaje.

El mensaje clave del PRAN, organismo de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) dependiente del Ministerio de Sanidad, es que "usar bien los antibióticos no es opcional, es vital", ya que "la resistencia a los antibióticos representa una amenaza para la salud pública".

Este año, la apuesta del PRAN se basa en el enfoque 'One Health' por lo que la campaña no sólo se dirige a personas, sino también al área veterinaria y medioambiental, recordando que la resistencia a los antibióticos es un problema compartido entre salud humana, sanidad animal y medioambiente. Además, se enfatiza que "cada persona tiene un rol activo", y que acciones cotidianas como pedir siempre prescripción médica, completar el tratamiento marcan la diferencia.

El PRAN hace un llamamiento a profesionales sanitarios, veterinarios, responsables de centros educativos y al conjunto de la ciudadanía a difundir el mensaje de la campaña porque "Usar bien los antibióticos es vital".