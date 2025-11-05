Agencias

Al menos tres muertos y once heridos tras estrellarse un avión de carga en Kentucky (EEUU)

Al menos tres personas han muerto y otras once han resultado heridas después de que un avión de carga se haya estrellado este lunes tras despegar del Aeropuerto Internacional Muhamad Alí de Louisville, en el estado de Kentucky, ha indicado su gobernador, Andy Beshear.

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa celebrada poco después del accidente, que ha descrito como "catastrófico", y en la que ha manifestado que espera que el balance de víctimas aumente.

El avión siniestrado tenía como destino el Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye en Honolulu, Hawái, y en él viajaban "tres tripulantes", según ha indicado en un breve comunicado la compañía de envíos y logística UPS, propietaria del mismo.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 17.15 horas (hora local), de acuerdo a las informaciones difundidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), cuando esta aeronave se ha estrellado contra unas grandes instalaciones de UPS, ocasionando un incendio.

Las autoridades han desplegado equipos de bomberos para controlar las llamas desatadas cerca del aeropuerto de Louisville, que permanecerá cerrado hasta al menos las 7.00 (hora local, 13.00 hora peninsular española) de este miércoles.

Por su parte, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville ha ordenado el confinamiento de todos sus residentes en un radio de cinco millas (unos ocho kilómetros) del aeropuerto.

EuropaPress

