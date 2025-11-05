Agencias

Agotadas las 23.000 entradas para el entrenamiento del Barça en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona ha anunciado este miércoles que ha vendido las 23.000 entradas disponibles para el entrenamiento del primer equipo masculino en el Spotify Camp Nou, que tendrá lugar este viernes 7 de noviembre, y en el que los aficionados 'culers' podrán disfrutar del primer regreso a casa del equipo de Hansi Flick.

La afición blaugrana ha agotado las 23.000 entradas disponibles, que serán con fines solidarios, pocos días después de que salieran a la venta, ubicadas en la primera y segunda graderías de Tribuna y Gol Sur, correspondientes a la Fase 1A de las obras del estadio, a la espera de que el Ayuntamiento de Barcelona apruebe la Fase 1B, que incluirá primera y segunda graderías de Tribuna, Gol Sur y Lateral.

Además, el club 'culer' ha anunciado que irá liberando progresivamente algunas entradas adicionales en caso de que las reservadas para compromisos institucionales o técnicos no sean finalmente utilizadas. Por último, ha querido agradecer el "entusiasmo y apoyo" de sus aficionados en este primer regreso al Spotify Camp Nou.

