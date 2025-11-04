Zelenski visita a las tropas en Dobropilia, cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha visitado a las tropas desplegadas en el frente de Dobropilia, en la provincia de Donetsk, y muy cerca de la asediada Pokrovsk, escenario en las últimas semanas de un aumento de los combates entre fuerzas ucranianas y rusas.

Zelenski ha agradecido a los militares sus esfuerzos y ha aprovechado para hacer entrega de algunas condecoraciones. "Confiamos plenamente en ustedes y en la victoria de Ucrania", ha enfatizado el mandatario, quien ha recibido las demandas de la brigada, especialmente centradas en la producción y suministro de drones.

El comandante de brigada, Mikita Plijun, ha dado parte de la situación Dobropillia, a unos 35 kilómetros de Pokrovsk, donde está teniendo lugar una de las principales batallas en este momento de la guerra.

Los servicios de Inteligencia de Ucrania han confirmado este martes que "se están produciendo intensos combates" para evitar que este enclave estratégico e industrial caiga en manos rusas.

En los últimos días, Kiev y Moscú han intercambiado declaraciones sobre la situación de la ciudad, cercada por las fuerza rusas, que ha afirmado que los militares ucranianos atrapados han comenzado ya a rendirse, un extremo desmentido por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski.

Pokrovsk es uno de los escasos bastiones ucranianos en una Donetsk que ha sido ya ocupada en gran parte por Rusia. Se trata de una ciudad minera e industrial, clave para las comunicaciones de lo poco que le queda a Kiev en el Donbás.