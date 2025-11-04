Senadores republicanos bloquean una propuesta para financiar las ayudas alimentarias durante el cierre de gobierno

El grupo parlamentario del Partido Republicano en el Senado de Estados Unidos ha rechazado este lunes un intento de la bancada demócrata de financiar íntegramente el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) durante el cierre del Gobierno federal, que horas antes ha anunciado que destinará 4.650 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros) para cubrir aproximadamente la mitad de su coste en noviembre.

El senador demócrata Jeff Merkley ha intentado aprobar una resolución por unanimidad para financiar el programa durante el cierre, que, con 34 días, está a apenas una jornada más de empatar con el más largo de la historia del país norteamericano. En particular, su medida habría obligado al Departamento de Agricultura a financiar el SNAP para el mes de noviembre con 8.000 millones de dólares (6.948 millones de euros), según ha recogido el portal de noticias The Hill.

Con todo, el grupo republicano se ha opuesto, tachando la iniciativa de "una maniobra política de los demócratas (...) que no tiene sentido" y "es inútil", según el senador John Barrasso.

"Los demócratas sabían que sus acciones ponían en peligro la asistencia alimentaria. Eran plenamente conscientes de ello", ha agregado, incidiendo en que los miembros de la oposición en la Cámara Alta han votado en contra del proyecto de ley de gastos hasta en trece ocasiones. "Si realmente quisieran ayudar a las familias necesitadas, dejarían de bloquear una resolución de financiación provisional sin enmiendas", ha alegado.

La votación ha tenido lugar poco después de que la Administración de Donald Trump haya anunciado que financiaría parcialmente el SNAP en noviembre con una partida presupuestaria del Departamento de Agricultura que cubrirá 4.650 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros), después de que los tribunales federales hayan cuestionado la legalidad de la suspensión de estas ayudas a partir del 1 de noviembre provocada por el cierre de gobierno.

El Departamento de Agricultura ha indicado que recurrirá al Fondo de Emergencia del programa porque "está obligado a cubrir las ayudas del 50 por ciento de los hogares seleccionados", según recoge la cadena estadounidense CNN. Sin embargo, los beneficiaros no recibirán inmediatamente los abonos.

Por su parte, Trump ha confirmado su intención de mantener el programa de ayudas, incluso con fondos no gubernamentales. "Será un honor para mí proporcionar los fondos, tal como lo hice con el pago de los militares y las fuerzas del orden", ha indicado en un mensaje publicado en la red social Truth Social, de su propiedad.