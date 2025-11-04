Sanidad envía un requerimiento formal a las CCAA del PP para que remitan en un mes los datos de los cribados de cáncer

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que su departamento ha enviado un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

"El requerimiento formal que hemos remitido exige la remisión inmediata de estos datos, de los indicadores del programa poblacional del cribado de cáncer, unos indicadores que han sido pactados con todas las comunidades autónomas, y lo hacemos por una razón muy sencilla, la ley se cumple", ha señalado García durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este requerimiento, el Ministerio de Sanidad reitera la solicitud realizada previamente por el secretario de Estado de Sanidad para que las comunidades autónomas remitan los indicadores establecidos en el Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud.

En caso de no disponer aún de todos los indicadores, se solicita que se remita, al menos, la información disponible hasta la fecha, o bien aquellos indicadores que se emplean actualmente en la evaluación de los programas autonómicos de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

El requerimiento se realiza al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública.

El siguiente paso, si no se recibe la información, será llevar el caso a los tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo: "Y esto lo hacemos amparándonos en diferentes leyes, como la Ley General de Sanidad; la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley General de Salud Pública, que obligan a las administraciones a cooperar y a facilitar la información necesaria para poder ejercer la vigilancia y la coordinación en materia de salud pública".

En este punto, García ha informado de que el resto de comunidades autónomas han enviado los datos o están en proceso: "Han mostrado la voluntad de poner transparencia, y poner luz y taquígrafos en un programa que ahora mismo está puesto en cuestión por el Gobierno de Moreno Bonilla", ha añadido.

Por ello, García considera que la Junta de Andalucía "debe abandonar su soberbia" y "asumir su responsabilidad". "El PP debe abandonar este modelo de gestión de sus propias crisis y sus propias negligencias que está basado en el desprecio a las víctimas, como ya vimos ayer al señor Mazón, en las versiones inverosímiles y en las mentiras y en los ataques", ha añadido.

Asimismo, la ministra de Sanidad ha reivindicado que las mamografías en España son "sagradas": "La salud de las mujeres en este país es sagrada. Nuestro sistema sanitario es sagrado, y no hay ningún interés político espurio ni cálculo electoral o partidista del PP que esté por encima de lo verdaderamente sagrado: la sanidad pública, las mamografías y la salud de las mujeres", ha apuntado.

DOS SEMANAS PARA QUE MADRID REMITA EL REGISTRO DE OBJETORES

Por último, la ministra de Sanidad ha aprovechado para recordar a la Comunidad de Madrid que le quedan dos semanas para remitir el registro de objetores de conciencia, después de que Sanidad le enviase otro requerimiento formal reclamando los datos.

"Le recuerdo que en los plazos establecidos le quedan dos semanas a la señora Ayuso para remitirnos el registro de esos objetores de conciencia", ha indicado García, al tiempo que ha asegurado que en caso de no recibir los datos, se iniciarán las acciones legales contencioso-administrativas pertinentes.