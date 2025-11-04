Sánchez celebra "el segundo mejor octubre de la historia" en afiliación, con 21,8 millones de ocupados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes el aumento de afiliados a la Seguridad Social en el que ha sido el "segundo mejor octubre de la historia", con 21,8 millones de ocupados al finalizar el mes.

"España sigue liderando la creación de empleo en Europa, con un mercado laboral sólido y robusto", ha destacado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta de X.

Según ha publicado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social ganó una media de 141.926 cotizantes en octubre respecto al mes anterior (+0,6%), su segundo mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie histórica. Sólo fue mejor el mes de octubre de 2021, en el periodo de desescalada de la pandemia, cuando la afiliación creció en casi 160.000 personas.

Tras el aumento de ocupados de octubre, impulsado especialmente por la educación por el comienzo del curso académico, el número de afiliados medios siguió en máximos históricos, con un total de 21.839.592 cotizantes, ha destacado el Ministerio.