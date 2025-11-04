Agencias

Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche, bajas en el Athletic Club ante el Newcastle

Guardar

El extremo Nico Williams, el mediapunta Oihan Sancet y el lateral izquierdo Yuri Berchiche serán baja este miércoles por lesión en el partido que mide al Athletic Club frente al Newcastle en Saint James' Park en la jornada 4 de la fase liga de la Liga de Campeones, según confirmaron este martes los servicios médicos del club rojiblanco.

Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche se han quedado fuera de la lista de 23 convocados de Ernesto Valverde para la visita de los leones a Newcastle. El pequeño de los hermanos Williams sigue sufriendo una pubalgia que le está lastrando en su rendimiento en los últimos meses, Sancet tiene una lesión "leve-moderada" en el bíceps femoral de su pierna izquierda, mientras que Yuri presenta una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna derecha.

Así, estos tres jugadores se suman a las bajas ya conocidas de Maroan Sannadi, Iñaki Williams, Beñat Prados y Unai Eguiluz. Eso sí, la buena noticia para el técnico rojiblanco, que sólo tiene en nómina a Gorka Guruzeta y Álex Berenguer en el puesto de delantero, es que recupera a Iñigo Lekue. Además, el comunicado ofrecido por el club de Ibaigane apunta que los tres jugadores "quedan pendiente de evolución".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pezeshkian asegura que Irán incrementó sus capacidades defensivas a raíz de la ofensiva de Israel

Pezeshkian asegura que Irán incrementó

AV. Inglaterra, Islandia y Ucrania, rivales de España en la clasificación al Mundial femenino de 2027

AV. Inglaterra, Islandia y Ucrania,

Feijóo llama a Abascal tras la renuncia de Mazón y coinciden en que hay que dar "estabilidad" a la C.Valenciana

Feijóo llama a Abascal tras

Corea del Sur pone en el espacio a su quinto satélite espía para reforzar su vigilancia sobre Pyongyang

Corea del Sur pone en

El Prado recrea la Capilla Herrera de Roma en su colección permanente con frescos del pintor barroco Annibale Carracci

El Prado recrea la Capilla