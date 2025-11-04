Muere el obrero rumano rescatado tras 11 horas atrapado por el derrumbe de una torre medieval en Roma

El obrero de 66 años Octay Stroici rescatado este lunes en Roma tras pasar once horas atrapado bajo los restos de la Torre de los Condes de Roma, una estructura del siglo XIII ubicada junto al Coliseo y el Foro Romano que ha sufrido un derrumbe parcial, ha muerto apenas una hora después de su traslado al hospital ya en parada cardiorrespiratoria.

El operario, que permaneció consciente durante el tiempo que pasó atrapado, tuvo que recibir masajes cardíacos en la ambulancia desplazada al lugar de los hechos, antes de ser trasladado en estado muy grave al hospital Umberto I, según ha recogido la agencia AdnKronos.

El hombre, de nacionalidad rumana, ha ingresado a las 23.05 horas en parada cardiorrespiratoria, por lo que ha recibido reanimación cardiopulmonar (RCP), que, según el personal del 118, ya se había iniciado en el lugar del derrumbe. Al llegar al Servicio de Urgencias, el equipo médico ha continuado la RCP durante aproximadamente una hora. Sin embargo, no se ha logrado restablecer la actividad cardíaca y, a pesar de los esfuerzos, su fallecimiento se ha confirmado a las 00.20.

Después de trascender la noticia, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado en declaraciones recogidas por la misma agencia su "más sentido pésame, en nombre propio y del Gobierno, por el trágico fallecimiento". "Acompañamos en el sentimiento a su familia y compañeros en estos momentos de indescriptible sufrimiento", ha expresado, dando las gracias asimismo "a los rescatistas y a todos aquellos que han trabajado incansablemente y con valentía para salvarle la vida".

También el gobernador de Lacio, Francesco Rocca, se ha hecho eco del suceso y ha transmitido en su nombre y en el de la región su "más sentido pésame a la familia". "Por trabajo no se puede ni se debe morir", ha querido subrayar en sus redes sociales.

Unos 140 bomberos han participado en la operación de rescate, que finalmente ha evacuado a la víctima de debajo de los escombros en torno a las 23.00 horas. Un segundo hombre, también de nacionalidad rumana, ha resultado herido en el accidente y está hospitalizado en estado crítico en el Hospital de San Giovanni, aunque está consciente.

Todo comenzó sobre las 11.30 horas de la mañana, cuando unas nueve personas realizaban trabajos de restauración en la torre, de unos 30 metros de altura, tras el que fueron rescatados tres trabajadores de los nueve involucrados en la restauración de la obra. Sobre las 12.45, cuando ya estaba en marcha la operación de rescate, se produjo un segundo hundimiento que atrapó a un cuarto operario, el fallecido Stroici.

La Fiscalía de Roma investiga ya lo ocurrido por un posible delito de negligencia con resultado de lesiones y de causar un desastre por negligencia. Inspección de Trabajo también participa en la investigación. La zona ha sido acordonada por los Carabineros.