Mónica García reprocha al PP las "muertes evitables" por fallos en los cribados, la dana y las residencias en el COVID

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reprochado este martes al PP las "muertes evitables" derivadas de los fallos en los cribados en Andalucía, la dana en Valencia y la gestión de las residencias en la Comunidad de Madrid durante la pandemia de COVID-19.

"Hay una línea de puntos que une la gestión del señor Mazón, la gestión de la señora Ayuso y la gestión del señor Moreno Bonilla. Se llaman muertes evitables", ha respondido García a una pregunta del senador del PP Enrique Ruiz Escudero durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Así, la ministra de Sanidad ha criticado el "desprecio" a las víctimas por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, a las que ha acusado de "no dejar de humillarlas". "En Madrid fueron 7.291 muertes evitables en las residencias; en Valencia 229 muertes evitables, de las que ayer no dio cuenta el señor Mazón, y en Andalucía se podrían haber evitado muertes con los programas de cribado", ha afeado García.

"El señor Mazón ha ido un año tarde. Usted, señor Ruiz Escudero, y la señora Ayuso van cinco años tarde. Cinco años tarde para pedir perdón, uno, y segundo, para dimitir", ha indicado García, quien ha defendido su trabajo en la defensa de la sanidad pública.

CRÍTICAS AL ARTÍCULO DE PADILLA SOBRE LA AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA

Por su parte, el senador 'popular' ha criticado un artículo sobre la autoexploración mamaria que el actual secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, escribió hace trece años en un blog. "Nos declaramos firmes defensores de la masturbación frente a la autoexploración mamaria y estamos convencidos de que los efectos saludables de aquella, la masturbación, son mayores que los de autotocarse las mamas", ha recordado Ruiz Escudero citando las palabras de Padilla.

"Esto es otro desborde intelectual de su Secretario de Estado sobre los cribados de cáncer a mujeres mayores de 50 años. Que son de una evidencia científica tan grande que las borró fruto de ese complejo y de la vergüenza que nos producían a todos", ha añadido Ruiz Escudero.

Tras ello, el 'popular' ha asegurado que García solo crea nuevos problemas en la sanidad cada vez que da un paso o negocia con alguien: "La falta de profesionales sigue sin respuesta, igual que el retraso vergonzoso en la aprobación de nuevos fármacos o en la incorporación de la innovación tecnológica en el Sistema Nacional de Salud. Todo es, además, ineficacia, insultos e imposiciones. Hágaselo mirar, señora ministra", ha finalizado.