Los médicos gallegos, llamados a tres días de huelga en noviembre en protesta por el plan de reorganización de Primaria

El sindicato O'Mega ha decidido ampliar a tres días la huelga convocada por las centrales sindicales representadas en la mesa sectorial de la Sanidad (CC.OO., UGT y CIG) para protestar por el plan del Servicio Galego de Saúde (Sergas) para reorganizar la Atención Primaria en Galicia.

La huelga, inicialmente convocada para el próximo 26 de noviembre, se extenderá también a los días 27 y 28 de este mismo mes y se reanudará entre los días 9 y 12 de diciembre "si la Xunta no modifica su proyecto para reorganizar la Atención Primaria".

Así lo ha anunciado el presidente de O'Mega, Manuel Rodríguez, que ha advertido además de que estudian convertir el paro en indefinido si el Sergas no rectifica.

Defienden que este plan "no hará más que precarizar las condiciones laborales y, en definitiva, deteriorar la calidad asistencial de la sanidad pública gallega". "No solo no conduciría a una mejora de la Atención Primaria, sino que detrioraría las condiciones laborales de unos profesionales sobre los que se apoyan los pilares fundamentales del sistema sanitario público en Galicia", afirman.

Manuel Rodríguez ha calificado de "inaceptable" la creación de la figura del facultativo especialista en Atención Primaria y ha reivindicado el papel del médico de familia.

Asimismo, la asamblea del sindicato ha acordado también convocar diversas movilizaciones previas a la huelga para denunciar la progresiva degradación de la Atención Primaria.

Todos los miércoles, a las 12.00 horas, se celebrarán concentraciones ante los centros de salud y los Puntos de Atención Continuada de toda Galicia y el 27 de noviembre tendrá lugar una manifestación ante la sede de la Consllería de Sanidade.