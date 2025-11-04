La Rafa Nadal Academy de Kuwait acoge el Campeonato del Mundo por parejas de pádel

La Rafa Nadal Academy de Kuwait está acogiendo en sus instalaciones el FIP World Cup Pairs, el nuevo Campeonato del Mundo por parejas impulsado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), que otorgará 2.000 puntos en el ranking FIP y repartirá más de un millón de euros en premios.

El centro deportivo de la Rafa Nadal Academy está acogiendo juntamente con el The Arena Kuwait este nuevo Campeonato del Mundo, que regresa tras varios años sin disputarse y en el que las mejores duplas, de una misma o diferente nacionalidad, representan a sus países.

El cuadro principal está compuesto por 48 parejas masculinas y 40 femeninas. Las ganadores recibirán 2.000 puntos del ranking FIP, mientras que los finalistas sumarán 1.200 puntos.

Este no es el primer torneo de pádel que acoge la Rafa Nadal Academy de Kuwait, que ya acogió hace un año el Kuwait City Premier Padel P1, que fue designado como el mejor torneo de la temporada.

Uno de los participantes es el número uno del mundo, Arturo Coello, quien ha alabado la calidad del torneo. "La Academia es increíble, tiene unas instalaciones brutales que creo que albergan un torneo profesional con todas las necesidades que podemos tener los jugadores durante la semana", aseguró.

"La verdad es que la Federación Internacional de Pádel se ha volcado en el evento y se ha hecho un gran trabajo previo con todo el equipo de Kuwait para garantizar que el torneo sea de primer nivel mundial. Creo que será un evento muy bonito y que tendrá un gran impacto global", explicó la subdirectora general de la academia, Maribel Nadal, quien está en Kuwait para observar este Campeonato del Mundo.