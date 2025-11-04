La plataforma de movilidad Uber duplica beneficios en el tercer trimestre tras ganar 5.770 millones de euros

La plataforma de servicios de transporte Uber registró en el tercer trimestre un beneficio neto atribuido de 6.626 millones de dólares (5.770 millones de euros), más del doble (153,7%) que el resultado obtenido durante el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos fueron de 13.467 millones de dólares (11.728 millones de euros), un 20,4% más, de los que la movilidad aportó 7.682 millones de dólares (6.690 millones de euros), un 19,9% más.

Después, el 'delivery' generó 4.477 millones de dólares (3.899 millones de euros) y el transporte de mercancías 1.308 millones de dólares (1.139 millones de euros), un 29% más y un 0,1% menos, respectivamente.

Uber ha constatado un crecimiento del 21,4% en el valor de las reservas brutas hasta los 49.740 millones de dólares (43.316 millones de euros).

De su lado, los costes en los que incurrió la multinacional durante el trimestre repuntaron un 22%, hasta los 12.354 millones de dólares (10.758 millones de euros).

El dato acumulado hasta septiembre mostró que las ganancias se triplicaron (228,2%) y alcanzaron los 9.757 millones de dólares (8.497 millones de euros). La facturación se elevó en un 17,6%, hasta los 37.651 millones de dólares (32.788 millones de euros).

"El crecimiento de Uber se aceleró en el tercer trimestre, lo que supuso uno de los mayores aumentos en el volumen de viajes en la historia de la empresa. [...] Hemos vuelto a obtener unos resultados impresionantes tanto en ingresos como en beneficios, con un crecimiento acelerado y una rentabilidad récord", ha afirmado el consejero delegado, Dara Khosrowshahi.

De cara al cuarto trimestre, las reservas brutas avanzarán entre un 17% y un 21% en divisas constantes. Esto equivaldría a unos 52.250 y 53.750 millones de dólares (45.501 y 46.808 millones de euros).