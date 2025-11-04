La Guardia Civil de Valladolid detiene a dos miembros de una banda por el robo a comerciales de joyería

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación 'Metorpa', ha detenido a dos personas, de origen colombiano, pertenecientes a un grupo criminal dedicado al robo en joyerías y el interior de vehículos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando los componentes del grupo criminal sustrajeron el género a un joyero en la localidad de Tordesillas. La víctima estaba siendo vigilada durante su actividad laboral, y a los pocos segundos de estacionar su vehículo, los presuntos delincuentes sustrajeron todo el material del interior del mismo.

Los investigadores llevaron a cabo una gran labor de análisis de los hechos e información obtenida, detectando la alta especialización del grupo criminal. En su 'modus operandi' realizaban exhaustivas vigilancias de sus objetivos y colocaban dispositivos de seguimiento y localización en los vehículos de las víctimas.

Después de varios meses del operativo, los agentes localizaron a dos de los presuntos autores y miembros de la banda en la localidad de Madrid. En dicha ciudad se estableció un dispositivo policial de varios días de duración que culminó con la detención de estas personas de nacionalidad colombiana. A una de ellas le constaba una orden de expulsión del territorio nacional, hecho por el que operaba con identidad falsa, circunstancia que dificultó su localización e identificación.

Un tercer miembro del grupo criminal logró huir de España, por lo que se activaron los mecanismos policiales correspondientes para conseguir su localización y puesta a disposición judicial.

El estudio de la información obtenida en la operación ha logrado determinar que este grupo criminal se habría especializado en el robo con violencia e intimidación en las personas cuando éstas retiran dinero de sus entidades bancarias, igualmente, después de haberlas controlado y vigilado previamente.

La investigación continúa abierta para la localización y detención del tercer miembro de la banda criminal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 5 de Valladolid, que ha puesto a los detenidos en libertad con cargos.