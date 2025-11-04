Agencias

La Eurocámara reclama a la UE cooperar con la OTAN frente a las maniobras de Rusia y China en el Ártico

El Parlamento Europeo ha reclamado este martes a la Unión Europea que refuerce la cooperación con la OTAN en la región del Ártico ante la "creciente militarización" de la zona y la mayor presencia de Rusia y China.

En una resolución adoptada por la comisión de Exteriores, los eurodiputados condenan la "creciente militarización" del Ártico y señalan la reestructuración militar de Rusia y "el claro interés" de China en la región, lo que "agrava las tensiones regionales y socava la estabilidad de la zona".

Frente a esto, la Eurocámara exige a la UE que refuerce la cooperación con la OTAN para aumentar las capacidades de disuasión y elevar la coordinación en la región ártica, también a través de vigilancia marítima, protección de infraestructuras críticas y logísticas e interoperabilidad de misiones de búsqueda y rescate.

Igualmente, los eurodiputados consideran la cooperación entre la UE y Estados Unidos como "fundamental" para "contener" a Rusia y China en el Ártico y garantizar la seguridad común.

En la cuestión de Groenlandia, la comisión parlamentaria pide mejorar "sustancialmente" la protección de infraestructuras, cables submarinos y tuberías, también en torno a la isla, a la que piden acercarse toda vez puede convertirse en un proveedor esencial de materias primas críticas. Esta resolución irá ahora al Pleno para su aprobación por el conjunto de la Eurocámara.

