La CIDH concede medidas cautelares al ex vicepresidente Glas y ordena a Ecuador asegurar su vida en prisión

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por la defensa del ex vicepresidente de Ecuador (2013-2018), en prisión desde su detención en la Embajada de México en Quito en 2024 por corrupción, al ordenar a las autoridades ecuatorianas que garanticen su "atención médica permanente".

El tribunal ha "otorgado medidas provisionales a su favor, al constatar el riesgo cierto de daño irreparable a su vida, integridad personal y salud física y mental", ha anunciado en su cuenta de la red social X la abogada del ex 'número dos' del Ejecutivo ecuatoriano, Sonia Vera.

Estas medidas incluyen "garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica permanente; permitir visitas de su familia, defensa y médicos de confianza; mantener la Mesa Técnica de salud; y rendir informes periódicos a la Corte sobre (el) estado" de Glas por parte del Gobierno de Daniel Noboa.

La CIDH, que hasta el momento no ha confirmado esta resolución, habría tomado esta decisión después de que el pasado febrero alertara sobre "un estado de especial gravedad" en cuanto a la salud mental del exvicepresidente, que permanece en una cárcel de máxima seguridad en Ecuador cumpliendo una condena de ocho años por dos sentencias firmes en su contra por corrupción.

Glas ha sido además condenado a 13 años de cárcel por apropiación indebida de de fondos públicos durante la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.

