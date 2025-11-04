Agencias

La activista Uge Sangil, el cantante Rodrigo Cuevas y Plena Inclusión, Premios Plumas 2025 de la FELGTBI+

Guardar

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) concederá sus Premios Plumas 2025 a la activista Uge Sangil, al cantante Rodrigo Cuevas, a la organización Plena Inclusión, al humorista Pitu Aparicio y a la artista Estrella Xtravaganza.

La entrega de estos galardones tiene lugar desde 2007 y reconocen a las personas, iniciativas o instituciones que más han contribuido a la visibilidad y defensa de los derechos LGTBI+. La ceremonia de entrega de los premios de este año tendrá lugar el viernes, 21 de noviembre, en el teatro Eslava de Madrid.

Así, en primer lugar la FELGTBI+ reconocerá la labor de la activista Uge Sangil, "por sus décadas de activismo desde la educación" y "por su papel determinante en la aprobación de la Ley LGTBI+ estatal, durante su presidencia en la Federación Estatal LGTBI+".

Igualmente, será premiado el cantante y compositor Rodrigo Cuevas, "por dar visibilidad a la disidencia 'queer' a través del arte y la diversidad musical", así como por "aunar las culturas rural y 'queer' de una forma rompedora y luchar contra el sexilio al llegar a la población LGTBI+ en su propia lengua minorizada, el asturianu".

Mientras, a la tallerista y humorista Pitu Aparicio, se le reconocerá "su labor en la promoción de la educación sexual, la igualdad de género y los derechos LGTBI+ a través de formaciones y el humor". En este sentido, la FELGTBI+ también premiará su uso de las redes sociales "para crear espacios seguros para las adolescencias 'queer'".

Asimismo, galardonará a la artista multidisciplinar Estrella Xtravaganza, "por su activismo desde el drag y su reivindicación de la diversidad corporal". Además, la Federación destaca "su lucha incansable por los derechos LGTBI+ a través del humor y la actuación".

Por último, premiará a la organización Plena Inclusión, "por su trayectoria de más de 60 años creando apoyos y oportunidades para que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar proyectos de vida en plenitud".

MENCIÓN PARA EL MOVIMIENTO 'REGULARIZACIÓN YA'

Por otro lado, distinguirá con una mención a las organizaciones 'Regularización Ya' y Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Trans, Bisexals, Intersexuals i Queer (G.A.G.), "por su labor incansable en favor de la igualdad y los derechos humanos".

En concreto, al movimiento 'Regularización Ya' le reconocerá la "su lucha por la regularización de las personas migrantes y por ser una línea de defensa contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado para las víctimas del sexilio, las guerras y la pobreza". "También, por demostrar cada día que la dignidad es intrínseca al ser humano e implica unos derechos fundamentales", apunta la FELGTBI+.

Finalmente, A la Associació Grup d'Amics Gais, Lesbianes, Trans, Bisexals, Intersexuals i Queer (G.A.G.), "por cumplir 25 años luchando por la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ y promoviendo la igualdad, la diversidad y el respeto a través del acompañamiento, la educación y la cultura en Barcelona".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren dos alpinistas italianos durante su intento de ascenso al pico Panbari de Nepal

Mueren dos alpinistas italianos durante

Los argentinos Kapaieie Títeres traen su amor por el medio ambiente al Teatro Arbolé

Los argentinos Kapaieie Títeres traen

iOS 26.1 ya está aquí: permite opacar Liquid Glass y evitar que la cámara se abra sola en la pantalla bloqueada

iOS 26.1 ya está aquí:

El Rey Felipe VI asume la presidencia de honor del I Congreso de Marinas de España

El Rey Felipe VI asume

Gerente de empleo de UNIR dice que "hoy en día llegar a una entrevista personal es avanzar mucho en el proceso"

Gerente de empleo de UNIR