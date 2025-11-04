iOS 26.1 ya está aquí: permite opacar Liquid Glass y evitar que la cámara se abra sola en la pantalla bloqueada

Apple ha lanzado la actualización iOS 26.1, que introduce la posibilidad de opacar el diseño Liquid Glass para mejorar la visibilidad y un ajuste que evita que la cámara se abra de manera accidental en la pantalla bloqueada.

Liquid Glass fue una de las novedades estrella de iOS 26, pero los desarrolladores y usuarios no han compartido el entusiasmo de Apple. Por una parte, es el diseño que unifica todas las plataformas de la compañía bajo elementos que replican propiedades del cristal como la transparencia y el reflejo de la luz y que se aplican a la navegación y los controles.

Por otra, hace que las notificaciones, la barra de tareas y las ventanas flotantes se adapten de manera dinámica al contenido que se muestra en pantalla, superponiéndose de manera más sutil sin entorpecerlo.

Sin embargo, desde el principio las quejas han apuntado que la superposición translúcida no siempre permite ver bien los elementos que se muestran en las notificaciones y ventanas flotantes.

Por ello, con iOS 26.1 Apple intenta corregir la experiencia al ofrecer la posibilidad de configurar el nivel de transparencia que se muestra con Liquid Glass. Para ello, ofrece dos opciones de estilo: translúcido -el estándar, que permite ver lo que hay debajo- y tintado, que lo vuelve un poco más opaco y proporciona un mayor contraste.

Apple también ha introducido otra configuración, en este caso en la cámara, para evitar las fotografías accidentales, ya que permite desactivar la opción de 'Acceso deslizando la pantalla de bloqueo', un atajo que abre la cámara desde la pantalla bloqueada al deslizar hacia la izquierda.

IOS 26.1 también permite elegir la ubicación en la que guardar los archivos de captura local, y para evitar apagar la alamar, en lugar de pulsar el botón de posponer o pausar, ahora una nueva configuración exige deslizar en la pantalla.

Las cuentas de los menores también tienen una novedad: Apple ha habilitado de forma predeterminada la seguridad en las comunicaciones y los filtros de contenido web para limitar los sitios web para adultos para todos los usuarios de entre 13 y 17 años.