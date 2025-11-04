Agencias

Hereu pone La Farga (Barcelona) como ejemplo para avanzar hacia un modelo productivo más sólido

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado la importancia de empresas industriales como esta para avanzar hacia un modelo productivo más sólido, competitivo y alineado con los objetivos de descarbonización y autonomía industrial de Europa, durante una visita a la sede de La Farga en Les Masies de Voltregà (Barcelona) el pasado viernes.

En un comunicado este martes, la empresa ha explicado que Hereu ha podido conocer el modelo de negocio circular y su apuesta por la innovación y la sostenibilidad como "motores de competitividad y progreso económico".

Además, el encuentro ha permitido compartir la visión de una industria más sostenible, innovadora y resiliente, en la que el cobre, especialmente el reciclado "desempeña un papel esencial para afrontar los grandes retos de la transición energética y la soberanía industrial".

La ceo de la empresa, Inka Guixà, ha señalado que entienden "la innovación y la sostenibilidad como la manera de hacer industria".

"Nuestro objetivo es claro: liderar un modelo industrial que combine progreso económico, responsabilidad ambiental y bienestar social", ha añadido.

