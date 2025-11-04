Agencias

España logra su séptimo título mundial consecutivo de trial por equipos en Riad

La selección española de trial ha conquistado este lunes su séptimo título mundial consecutivo por equipos en el Campeonato del Mundo de Ciclismo Urbano, que se disputa en Riad (Arabia Saudí), al imponerse con autoridad y reafirmar su dominio internacional en esta disciplina.

España ha sumado un total de 890 puntos tras completar una actuación muy sólida en los cinco sectores de la prueba. Alemania y Francia han acompañado a España en el podio, con 730 y 710 puntos respectivamente, quedando a notable distancia del conjunto nacional.

El equipo español ha liderado la competición de principio a fin gracias al alto nivel de todos sus integrantes, con Julen Sáenz de Ormijana y Alejandro Montalvo alcanzando la máxima puntuación posible en cada zona.

También han destacado los júniors Travis Asenjo y Mikel Azcona, junto a las féminas Vera Barón y Andrea Pérez, que han completado una jornada prácticamente perfecta. Con este nuevo oro, España mantiene su hegemonía en la prueba por equipos, una racha que se remonta a 2018 y que confirma el "excelente nivel" de los españoles en todas las categorías.

El combinado nacional, dirigido por el seleccionador Javi Alonso, ha estado integrado por Alejandro Montalvo, Vera Barón, Mikel Azcona, Travis Asenjo, Julen Sáenz de Ormijana y Andrea Pérez.

