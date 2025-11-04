El Rey Felipe VI asume la presidencia de honor del I Congreso de Marinas de España

El Rey Felipe VI ha aceptado la presidencia de honor del I Congreso de Marinas de España, que se celebrará del 12 al 14 de noviembre en Puerto Sotogrande (San Roque, Cádiz), por lo que, con esta distinción, la Casa Real muestra su respaldo institucional a esta cita que reunirá a más de 200 profesionales del sector náutico nacional, junto a directivos y mandos intermedios de más de 70 puertos deportivos, marinas y clubes náuticos de todo el país.

Tal y como destaca Marinas de España en un comunicado, este apoyo pone de relieve el compromiso de Felipe VI con el impulso de las marinas y puertos deportivos como "espacios estratégicos" para el crecimiento turístico, la innovación tecnológica, la dinamización de los territorios y la creación de empleo en las zonas costeras españolas.

Durante tres jornadas que durará el congreso se abordarán los grandes retos del sector en la actualidad, como son la sostenibilidad, la gestión portuaria, la digitalización y la cooperación público-privada.

En palabras del presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, es un "enorme honor" que el Rey Felipe VI haya aceptado la presidencia de honor del evento: "Su apoyo supone un reconocimiento al trabajo que realizan las marinas y puertos deportivos de nuestro país".

Además, ha resaltado que el sector está ante "una oportunidad histórica" para poner en valor el papel de los puertos deportivos en la economía española y su capacidad para generar empleo y desarrollo sostenible.

Por su parte, el secretario general de la Federación, Pablo Peiro, ha subrayado la importancia de contar con el apoyo de la Jefatura del Estado en "un sector clave para el sector de las marinas en España".