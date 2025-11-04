Agencias

El Gobierno prestará unos 10.000 millones a la Seguridad Social para pagar la 'extra' a los pensionistas

Guardar

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha afirmado este martes que la cuantía del préstamo para hacer frente a la paga extraordinaria de las pensiones de noviembre será este año de 10.000 millones de euros, al igual que en el 2023, debido a que los Presupuestos están prorrogados.

En la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación de octubre, Borja Suárez ha indicado que el acuerdo para la ejecución de este préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social se aprobó hace aproximadamente dos semanas en el Consejo de Ministros.

"Esto forma parte, digamos, de lo que ya estaba previsto en la Ley de Presupuestos del año 2023, que es perfectamente coherente con una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social. El hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor, más bien lo contrario, las cosas van mejor", ha afirmado Suárez.

Así, el secretario de Estado de Pensiones ha recalcado que la 'hucha' de las pensiones acabará el año por encima de los 14.000 millones de euros y los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social demuestran que las cotizaciones sociales crecieron casi un 7%, con casi 8.400 millones más de lo recaudado por estas fechas el año pasado.

"Veníamos de unos niveles de desequilibrio del sistema por encima del punto y medio de PIB y el año pasado esto se redujo hasta medio punto de PIB", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 26 muertos y miles de afectados por el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas

Al menos 26 muertos y

El detenido en Italia por su supuesto papel en el sabotaje al Nord Stream inicia una huelga de hambre

El detenido en Italia por

Mbappé, Antony y Fermín López lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

Mbappé, Antony y Fermín López

Irán anuncia la construcción de ocho nuevas plantas nucleares con ayuda de Rusia

Irán anuncia la construcción de

JBL ha llevado el diseño de oído abierto a los más pequeños con los auriculares infantiles JBL Junior FREE

JBL ha llevado el diseño