Agencias

El centrocampista inglés Max Dowman se convierte en el jugador más joven en jugar en Champions

Guardar

El centrocampista inglés Max Dowman, del Arsenal FC inglés, se convirtió este martes en el partido ante el Slavia Praga checo en el futbolista más joven, con 15 años y 308 días, en debutar en la Liga de Campeones.

Dowman fue uno de los protagonistas en la tarde-noche de la capital checa al entrar al terreno de juego en el minuto 73 por el belga Leon Trossard y superar así el récord anterior en poder del alemán Youssoufa Moukoko, que lo hizo con el Borussia Dortmund con 16 años y 18 días. El tercero en la lista es el extremo español Lamine Yamal, que debutó en la Copa de Europa con 16 años y 68 días.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El centrocampista inglés Max Dowman, del Arsenal FC inglés, se convirtió este martes en el partido ante el Slavia Praga checo en el futbolista más joven, con 15 años y 308 días, en debutar en la Liga de Campeones.

Dowman fue uno de los protagonistas en la tarde-noche de la capital checa al entrar al terreno de juego en el minuto 73 por el belga Leon Trossard y superar así el récord anterior en poder del alemán Youssoufa Moukoko, que lo hizo con el Borussia Dortmund con 16 años y 18 días. El tercero en la lista es el extremo español Lamine Yamal, que debutó en la Copa de Europa con 16 años y 68 días.

"En cuanto recibe el primer balón, encara a los rivales, empieza a driblar y provoca una falta. Eso es personalidad, eso es valentía. Eso no se puede enseñar: o se tiene o no se tiene. Da igual lo que diga su pasaporte, si lo pones en esta situación es capaz de adaptarse y rendir a un gran nivel", advirtió Mikel Arteta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Crónica) El Dépor se recupera en Zaragoza y aprieta por arriba con los empates de Cádiz y Las Palmas

(Crónica) El Dépor se recupera

(Crónica) El Bayern resiste y asalta París y mantiene el pleno en Champions junto al Arsenal

(Crónica) El Bayern resiste y

(Crónica) Antony agranda su mito en el Betis y el Celta entra en racha

(Crónica) Antony agranda su mito

Crónica del Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise: 3-1

Crónica del Atlético de Madrid

Crónica del Liverpool - Real Madrid: 1-0

Crónica del Liverpool - Real