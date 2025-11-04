Agencias

ECODES llama a la "responsabilidad" de Estados y sociedad civil "para acelerar la acción climática "justa"

El director de Clima y Mercado de la Sostenibilidad en ECODES, Pablo Barrenechea, ha lanzado un llamamiento a la "responsabilidad" de Estados y de la sociedad civil de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025, que comienza el jueves en Belém (Brasil).

"Urge acelerar la acción climática justa, teniendo en cuenta el conocimiento científico como base de actuación y garantizando la transparencia y el refuerzo de la confianza internacional como eje fundamental del multilateralismo", ha recalcado.

A su juicio, la Cumbre de Belém debe servir para "reflotar el espíritu" del Acuerdo de París y avanzar en una implementación que acerque al planeta al límite de 1,5ºC de calentamiento global. En este contexto, una delegación de ECODES participará en el encuentro en calidad de observadores. La COP30 dará comienzo el jueves con la Cumbre de Líderes y se desarrollará hasta el viernes 21 de noviembre.

