Detenido en Alemania un destacado miembro del PKK

Las autoridades alemanas han informado este jueves que han detenido en Hamburgo (norte) a un destacado miembro del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización considerada terrorista en Alemania.

El detenido es un ciudadano turco de 54 años que supuestamente dirigió las actividades de la organización en diversas partes de Alemania durante varios años. Su domicilio en Colonia ha sido registrado.

El hombre es supuestamente responsable de las actividades del PKK desde Dresde, Leipzig, Chemnitz, Magdeburgo y Halle desde principios de 2015 hasta julio de 2018. También se han registrado las viviendas de otros dos sospechosos en Beutzen (este).

El PKK inició la lucha armada por un Estado o región autónoma kurda en el sureste de Turquía en la década de 1980, pero posteriormente abandonó su reivindicación de un Estado independiente. Tiene prohibida su actividad en Alemania desde 1993 y figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE, Turquía y Estados Unidos.