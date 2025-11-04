Cypress Hill, Kaiser Chief y Grandson se unen a Linkin Park como nuevos confirmados para el festival Rock in Rio Lisboa

El festival Rock in Rio Lisboa ha anunciado a Cypress Hill, Grandson y Kaiser Chiefs como los primeros cabezas de cartel confirmados para la cita, uniéndose así a Linkin Park.

Así, Rock in Rio Lisboa 2026 se celebrará los días 20, 21, 27 y 28 de junio en el Parque Tejo de Lisboa, que albergará a 30.000 personas, y será el día 21 de junio cuando los cuatro grupos se subirán al escenario.

"El día que da nombre al festival -el Rock- cobra fuerza con una alineación que celebra no solo el rock, sino también el hip-hop: dos estilos inquietos y provocadores que inspiran actitud, cambio y representan el verdadero ADN de Rock in Rio", ha apuntado la vicepresidenta del festival, Roberta Medina.

Con más de 30 años de carrera, el grupo Cypress Hill son iconos del rap-rock y del hip-hop, con una gran influencia cultural por ser pioneros en la fusión de géneros, alternan entre el rock y la energía urbana del hip-hop. Entre sus éxitos: 'Insane in the Brain', 'Rock Superstar' y 'Hits from the Bong'. Su éxito mundial comenzó con el álbum homónimo 'Cypress Hill' y se consolidó con 'Black Sunday' (1993), que vendió más de 3 millones de copias. En 2024, presentaron un concierto con la Orquesta Sinfónica de Londres en el Royal Albert Hall.

Por su parte, Kaiser Chiefs regresan a Rock in Rio 20 años después del lanzamiento de su álbum debut 'Employment' para presentar la gira More Employment, que celebra dos décadas de una trayectoria que en el rock británico de principios de los 2000 y que les dio éxitos como 'Ruby', 'I Predict a Riot', 'Oh My God' y 'Everyday I Love You Less and Less'.

Finalmente, Grandson abrirá por primera vez en Portugal el Escenario Mundo el 21 de junio, como una nueva generación del rock alternativo. Con un sonido que combina guitarras intensas y ritmos urbanos. Es conocido por sus letras de protesta y por su forma de abordar temas sociales y emocionales.