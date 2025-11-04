Cultura celebra desde mañana el XII Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en Granada, con más de 500 profesionales

El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Junta de Andalucía, celebra en Granada desde este miércoles, 5 de noviembre, la XII edición del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que reunirá a más de 500 profesionales del sector --cifra récord respecto a ediciones anteriores-- para debatir sobre derechos culturales, la desinformación, la censura, la alfabetización mediática, entre otros temas.

El encuentro, que finalizará este 7 de noviembre, lleva el lema 'Bibliotecas: donde la cultura se hace derecho' y busca posicionar estos espacios como "instituciones culturales más cercanas a la ciudadanía, que no son ajenas a la defensa de los derechos culturales, y cuya garantía forma parte de su misión principal".

Otro cuestión a tratar será el papel activo de las bibliotecas para alfabetizar a la ciudadanía y cómo hacen frente a los nuevos retos, por ejemplo, la irrupción de la Inteligencia Artificial, como han indicado desde el Ministerio de Cultura.

El Congreso será inaugurado por el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, y la directora general del Libro, el Cómic y la Lectura, María José Gálvez, así como representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Granada.

El evento reunirá expertos del sector, como profesionales de bibliotecas públicas, responsables de políticas bibliotecarias, gestores y profesionales del mundo académico. Se podrá acudir presencialmente en el Palacio de Congresos de Granada o de forma virtual, a través de la retransmisión en el canal de YouTube del Ministerio de Cultura.

Por primera vez, el Congreso se celebra en Andalucía, organizado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura, en colaboración con la Junta de Andalucía y el apoyo de un comité científico.

El Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas es un evento de carácter bienal. La anterior edición, celebrada en Navarra en otoño de 2023, se enfocó en la contribución de las bibliotecas públicas a la democracia y el acceso igualitario a la información. Previamente, se celebró en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2021 y abordó los desafíos más urgentes que están transformando las bibliotecas.