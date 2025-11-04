(Crónica) El Bayern resiste y asalta París y mantiene el pleno en Champions junto al Arsenal

El Bayern Múnich alemán se llevó la victoria en uno de los grandes partidos de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026 al imponerse este martes por 1-2 al actual campeón, el París Saint-Germain francés y quedarse junto al Arsenal FC inglés, que ganó con autoridad (0-3) al Slavia Praga checo, como los únicos con pleno de puntos.

El Parque de los Príncipes vivía uno de los duelos de máximo nivel de la jornada junto al de Anfield entre el Liverpool FC y el Real Madrid, y confirmó los pronósticos, con un Bayern que pudo golear en la primera mitad y que terminó pidiendo la hora tras quedarse con diez antes del final de los primeros 45 minutos.

El conjunto bávaro fue muy atrevido y desde el pitido inicial presionó muy arriba a un PSG más errático de lo habitual en la salida de balón y que se llevó un castigo corto al descanso en unos primeros 45 minutos que tuvieron como protagonista a Luis Díaz.

El colombiano se vistió de Harry Kane y anotó los dos goles de su equipo, el primero al poco de iniciarse el choque y el segundo pasada la media hora. Los locales, que tuvieron su mejor opción en un mano a mano de Bradley Barcola, tuvieron además la mala suerte de perder por lesión a Ousmane Dembélé y a Achraf Hakimi, este tras una dura entrada de Díaz, que le costó la roja tras el aviso del VAR.

La expulsión del colombiano cambió todo el escenario. El líder de la Bundesliga, que había tenido otras ocasiones muy claras en el primer tiempo por medio de Serge Gnabry y Joshua Kimmich, se vio encerrado por los de Luis Enrique Martínez, que se lanzaron con todo a por la remontada.

El centrocampista portugués Joao Neves premió esta ambición a falta de algo más de un cuarto de hora y a partir de ahí el Bayern sufrió con Manuel Neuer metiendo una gran mano y con el goleador local viendo como un cabezazo se marchaba por poco. El equipo de Vincent Kompany respiró con el pitido final y sumó su decimosexta victoria en 16 partidos.

MIKEL MERINO SIGUE AL ALZA

El que también firmó el pleno de triunfos tras cuatro jornadas es el Arsenal FC inglés, que goleó por 0-3 al Slavia Praga checo en un partido que dejó varios récords para los 'Gunners', donde sobresalió el español Mikel Merino.

Mikel Arteta se marchó de Chequia con dos marcas históricas para el club, que igualó los ocho partidos sin encajar del equipo de la temporada 1903-1904 y que se convirtió en el primero de la Premier en ganar sus cuatro primeros partidos sin recibir un gol de la máxima competición continental desde que lo hiciese el Leeds United en la Copa de Europa de la campaña 1969-1970.

En lo individual, fue una noche especial para Max Dowman que se convirtió en el futbolista más joven (15 años y 308 días) en jugar la Champions, y para Mikel Merino, autor de un doblete, el primero al poco de iniciarse la segunda mitad, con el que el Arsenal selló una victoria que costó hasta que Bukayo Saka abrió el marcador de penalti pasada la media hora de juego.

Fue una noche óptima para los equipos de Londres y de la Premier League, ya que el Tottenham tampoco falló en casa y se impuso por 4-0 al Copenhague danés en un partido que dominó de principio a fin pese a jugar con diez casi toda la segunda parte, mientras que el Nápoles italiano tropezó en el Diego Armando Maradona ante el Eintracht alemán, con el que firmó un mal partido que terminó en empate sin goles. La Juventus también sigue alicaída y sólo arañó un punto en casa al igualar a uno ante el Sporting de Portugal, con Dusan Vlahovic replicando el tanto inicial de Maxi Araújo.

Por último, el Olympiacos griego que entrena el español José Luis Mendilibar no pudo sumar su primera victoria el empatar en casa ante el PSV neerlandés por culpa de un tanto en el minuto 93 de Ricardo Pepi. Sí estrenó su casillero de triunfos el AS Mónaco, sin Ansu Fati, que derrotó por 0-1 al Bodo/Glimt con un tanto de Folarin Balogun al filo del descanso.