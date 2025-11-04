Agencias

AV. Inglaterra, Islandia y Ucrania, rivales de España en la clasificación al Mundial femenino de 2027

La selección española femenina de fútbol se enfrentará a Inglaterra, Islandia y Ucrania en el Grupo C de la Liga A, en la fase de clasificación al Mundial de Brasil 2027, en el que el combinado entrenado por Sonia Bermúdez defenderá, en caso de clasificarse, el título conseguido en Australia hace dos años.

El sorteo se celebró este martes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) y la fase de clasificación se jugará entre febrero y junio de 2026, en un formato de todos contra todos a ida y vuelta. La primera del grupo se clasifica directamente al Mundial, mientras que el resto tendrán que afrontar una repesca.

