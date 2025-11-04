Aramco ganó un 9% menos hasta septiembre

Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, registró un beneficio neto atribuible de 74.286 millones de dólares (64.458 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone una reducción del 9,3% respecto del mismo periodo del ejercicio precedente ante la caída de los ingresos por la bajada de los precios del crudo, según se desprende del informe de resultados publicado este martes.

De hecho, el precio promedio del petróleo crudo hasta septiembre fue de 71 dólares, frente a los 82 dólares del mismo periodo de 2024, mientras que en el tercer trimestre el precio se situó en 70,1 dólares, un 11,6% por debajo del coste de un año antes.

De este modo, la cifra de negocio de la petrolera disminuyó un 5,9% interanual, hasta 312.171 millones de dólares (270.872 millones de euros).

Entre julio y septiembre, el beneficio neto atribuido de Aramco alcanzó los 25.937 millones de dólares (22.506 millones de euros), un 0,4% menos que un año antes, mientras que los ingresos sumaron 102.977 millones de dólares (89.354 millones de euros), un 7,3% menos.

El consejo de Aramco ha declarado un dividendo base de 21.145 millones de dólares (18.348 millones de euros) en el tercer trimestre, un 4,2% más que hace un año, pero ha recortado la distribución de vinculada al desempeño a 219 millones de dólares (190 millones de euros), un 98% menos.

De este modo, en los nueve primeros meses de 2025 el dividendo base alcanza los 63.431 millones de dólares (55.039 millones de euros), un 4,2% más que hasta septiembre del año anterior, mientras que el dividendo por rendimiento baja un 98%, hasta 657 millones de dólares (5703 millones de euros), frente a los 32.321 millones de dólares (28.045 millones de euros) de los nueve primeros meses de 2024.

"La capacidad de Aramco para adaptarse a las nuevas realidades del mercado ha quedado demostrada una vez más por nuestro sólido desempeño en el tercer trimestre", ha declarado el presidente y consejero delegado de Aramco, Amin H. Nasser, señalando como objetivo un crecimiento de la capacidad de producción de gas de aproximadamente el 80% entre 2021 y 2030.