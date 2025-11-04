América Latina cuenta con 751 hoteles en construcción en el tercer trimestre, un 17% más

América Latina suma 751 proyectos de construcción de hoteles y 116.480 habitaciones en el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 17% en los proyectos y del 11% en las habitaciones respecto al mismo período del año anterior.

Esta es una de las principales conclusiones del informe de tendencias de la cartera de proyectos de construcción en la región entre julio y septiembre de 2025, elaborado por Lodging Econometrics (LE), del que se extrae que la región está experimentando un crecimiento estable en el sector hotelero.

Al cierre del tercer trimestre, los países que conforman América Latina cuentan con 28 proyectos de hoteles en construcción con 5.083 habitaciones y también ha registrado la renovación de 173 proyectos con 29.200 habitaciones, un 15% más en el primer caso y 5% en el segundo en comparación con el mismo período del 2024.

Respecto al lujo, el sector ha alcanzado un récord en construcción de hoteles en el tercer trimestre al finalizar estos tres meses con un total de 143 proyectos con 27.387 habitaciones en el caso del lujo, mientras que los hoteles de categoría superior alcanzaron los 124 proyectos con 22.420 habitaciones.

MÉXICO A LA CABEZA

Por zonas geográficas, México ha alcanzado un récord histórico con 264 proyectos de hoteles en construcción y 40.412 habitaciones, lo que supone el 35% del total.

Le sigue Brasil con 123 proyectos y 16.272 habitaciones, un 19% más, y República Dominicana con 81 proyectos y 17.351 habitaciones, lo que supone un crecimiento del 37% en la construcción de hoteles y un 20% de aumento en el de las habitaciones. Entre las tres ciudades representan un 62% de los proyectos y un 64% de las habitaciones de la región.

Las ciudades con mayores cifras de proyectos de construcción de hoteles en la región son Ciudad de México con 28 hoteles y 3.273 habitaciones, Lima con 16 proyectos y 2.206 habitaciones y Riviera Maya con 16 proyectos y 2.088 habitaciones.

Estos países han registrado la apertura de 45 nuevos hoteles con 7.869 habitaciones en conjunto en los primeros nueve meses del año.

De cara al cuarto trimestre, Lodging Econometrics anticipa la apertura de otros 35 hoteles con 5.178 habitaciones, lo que supone alcanzar para el cierre del ejercicio un total de 80 nuevos hoteles y 13.047 habitaciones.

Asimismo, el informe estima una apertura de 121 nuevos hoteles con 20.348 habitaciones en 2026, y para el año siguiente, que estas cifras aumenten hasta los 134 hoteles y las 17.072 habitaciones.