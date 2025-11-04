Alejandro Blanco inaugura el Foro de Comunicación y Deporte Olímpico el 21 de noviembre en el COE

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, inaugurará el Foro de Comunicación y Deporte Olímpico, que se celebrará el próximo 21 de noviembre en la sede del COE y en el que periodistas y deportistas analizarán los retos de la comunicación en la era digital y la generación Z.

En las diferentes mesas redondas se debatirá sobre cómo contar historias que inspiren, en la que participarán los medallistas en Paris 2024 Diego Domínguez, bronce en piragüismo junto a Joan Antoni Moreno, y Paula Crespí, campeona olímpica en waterpolo.

Los directores del As, José Félix Díaz; Marca, Juan Ignacio Gallardo; y Sport, Joan Vehils; y la subdirectora del Mundo Deportivo, Cristina Cubero, dialogarán sobre el futuro del periodismo en la era digital.

Por su parte, los jefes de Deportes Luis Villarejo (Agencia Efe), Juan Carlos Xuancar (Cope), Laura Martínez (Ser), Félix José Casillas (Onda Cero), Javier Amaro (Radio Marca), Silvia Barba (Radio Nacional de España) y Gaspar Díez (Europa Press) charlarán acerca de las voces del deporte.

Los medios en la construcción del relato olímpico serán analizados por Josep Pedrerol (Atresmedia), Fernando Ruiz (Eurosport), Federico Quintero (Mediaset), Enric Rojas (Movistar) y Rosana Romero (Televisión Española).

Asimismo, en la jornada, que arrancará a las 9:00 y se clausurará a las 14:00 horas, se presentará el 'Observatorio COE Comunicación Deportiva', que apuntará las tendencias de comunicación hacia los próximos Juegos Olímpicos de invierno en Milano-Cortina 2026 y de verano en Los Ángeles en 2028.