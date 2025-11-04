Agencias

Air France conectará París-Charles de Gaulle con Las Vegas (EE.UU.) desde abril de 2026

Air France ofrecerá una conexión directa entre el aeropuerto París-Charles de Gaulle y Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) a partir del próximo 15 de abril de 2026, con tres vuelos semanales los lunes, miércoles y sábados a bordo de un Airbus A350-900, según un comunicado de este martes.

En concreto, los horarios comprenden la salida desde la capital francesa a las 13.40 horas, con llegada a Las Vegas a las 15:35 horas (hora local). Mientras, el vuelo de vuelta saldrá de Las Vegas a las 17.50 horas (hora local), mientras que la llegada a París-Charles de Gaulle se producirá a las 13.05 horas del día siguiente.

Además, esta nueva ruta será accesible desde seis aeródromos españoles --Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia--, ya que cuentan con una conexión en el aeropuerto parisino.

Las Vegas se convertirá en el 19º destino de Air France en Estados Unidos y el 26º en América del Norte. La aerolínea francesa ya opera vuelos a Atlanta, Boston, Cancún, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Houston, Los Ángeles, Ciudad de México, Miami, Montreal, Minneapolis, Nueva York JFK, Nueva York Newark, Orlando, Ottawa, Phoenix, Quebec, Raleigh Durham, San Francisco, Toronto, Seattle, Vancouver y Washington DC.

Además, Las Vegas también cuenta con vuelos durante todo el año operados por KLM, con hasta siete frecuencias semanales desde el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol.

