Agencias

Yolanda Díaz, tras la dimisión de Mazón: "Las 229 víctimas no merecían está comparecencia"

Guardar

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado el tono de la comparecencia institucional del hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en el que ha anunciado su dimisión.

"Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

También ha proclamado que las victimas "no merecían este 'president' y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bluesky prueba los 'No me gusta' y prioriza respuestas cercanas para fortalecer su crecimiento en redes sociales

Infobae

La periodista Vilaplana no aporta el tique del parking del día que comió con Mazón tras asegurar que no lo tiene

La periodista Vilaplana no aporta

Azora entra en Francia con la compra a Grupo Emeis de 1.850 apartamentos para personas mayores independientes

Azora entra en Francia con

China rechaza las acusaciones de Trump sobre supuestas pruebas nucleares en secreto

China rechaza las acusaciones de

Israel constata que los últimos tres restos mortales entregados por Hamás no son israelíes

Israel constata que los últimos