Agencias

Ximo Puig ve "falta de seriedad, de sentido democrático y del ridículo" en el anuncio de dimisión de Mazón

Guardar

El 'expresident' de la Generalitat Valenciana y embajador de España en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ximo Puig, ha considerado que el anuncio de dimisión de Carlos Mazón como jefe del Consell revela "falta de seriedad, de sentido democrático y del ridículo".

"Qué falta de seriedad, de responsabilidad, de respeto, de sentimiento, de humanidad, de sentido democrático. Y del ridículo. Qué falta de 'trellat'", ha resumido el exdirigente valenciano en un mensaje publicado este lunes en su perfil de la red social X.

Así lo ha expresado después de que Carlos Mazón haya anunciado que presenta su dimisión. "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" y que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha proclamado, al tiempo que ha apelado "a la responsabilidad" de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell. "Ya no puedo más", ha dicho Mazón, que ha recalcado que "por voluntad personal habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables" para él y para su familia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ejército de Israel mata a dos palestinos en un nuevo ataque en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

El Ejército de Israel mata

El Ibex 35 sube un 0,4% y avanza sobre los 16.100 enteros

El Ibex 35 sube un

Pakistán reabre el paso fronterizo de Torjam para continuar con la repatriación de refugiados afganos

Pakistán reabre el paso fronterizo

Igualdad eleva a 34 las asesinadas este año por violencia machista, tras confirmar un caso en Huelva

Igualdad eleva a 34 las

La Asociación Española de Vacunología alerta de que solo el 39% de profesionales sanitarios se vacuna contra la gripe

La Asociación Española de Vacunología