Unicaja lanza un sorteo para que los niños puedan saltar al campo de la mano de un jugador del Real Madrid

Unicaja ha lanzado una promoción ofrecida en exclusiva por Mastercard en la que los clientes puedan participar como 'player mascots', acompañando a los jugadores en la salida al campo en los partidos de la Liga de Campeones que se jueguen en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Según ha detallado la entidad bancaria en una nota, el sorteo hará posible que cuatro niños salten al campo de la mano de un jugador del Real Madrid en dichos partidos de la máxima competición europea de la sección masculina de fútbol.

Asimismo, tanto el cliente como el menor podrán disfrutar del partido completo una vez que finalice la ceremonia de saltar al campo por parte de los profesionales.

De esta forma, la figura de los 'player mascots' se ha convertido en "un activo exclusivo de Mastercard", patrocinador de la Champions League desde hace más de 30 años, que en esta ocasión ofrece a los titulares de las tarjetas Unicaja Mastercard.

En concreto, la entidad ha apuntado que los clientes que deseen participar tienen que realizar una compra con su tarjeta Mastercard de crédito en el mes del sorteo o en el anterior y estar registrado en el mismo a través de la Banca Digital, siendo necesaria la inscripción una única vez para poder participar en los distintos sorteos.

Además, de acuerdo con los requisitos indicados por los organizadores de esta promoción, los menores participantes deben tener entre siete y nueve años y una estatura de entre 1,10 y 1,35 metros.

