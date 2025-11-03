Tres milicianos del TTP muertos en enfrentamientos con militares paquistaníes

Al menos tres milicianos del grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), los talibán paquistaníes, han muerto en dos enfrentamientos con militares paquistaníes en la región de Pakistán fronteriza con Afganistán.

"Un grupo de herejes (expresión utilizada en las comunicaciones oficiales para referirse a los miembros de TTP) intentaron infiltrarse a través de la frontera entre Pakistán y Afganistán en Esham, en el distrito de Waziristán Norte, pero fueron detectados por las fuerzas de seguridad", ha informado el Ejército paquistaní en un comunicado.

"Dos herejes de la marioneta de India (TTP) han sido enviados al infierno", ha señalado. Uno de los fallecidos, identificado solo como Qasim, sería de nacionalidad afgana y miembro de la Policía de Fronteras Afgana.

Por otra parte, las fuerzas de seguridad han matado a otro "terrorista" identificado como Ikramuddin 'Abú Dayana', también afgano, en el distrito de Tank, también en la provincia de Jáiber Pajtunjua.

"Estos incidentes demuestran la implicación de ciudadanos afganos en actividades terroristas contra civiles inocentes y fuerzas de seguridad dentro de Pakistán", ha destacado el comunicado militar.

La zona fronteriza ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul. Islamabad ha llevado a cabo varios ataques aéreos contra territorio afgano en los últimos meses en actuaciones contra el citado grupo.