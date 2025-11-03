Segittur entrega distintivo DTI a Arequipa, primer destino peruano evaluado

La ciudad guatemalteca de Antigua ha recibido el distintivo de Destino Turístico Inteligente adherido, después de haber sido evaluada por la metodología DTI, desarrollada por la Secretaría de Estado de Turismo, a través de Segittur.

El distintivo DTI ha sido entregado por el presidente de Segittur al alcalde de La Antigua, Juan Manuel Arias, en un acto en el que también ha estado presente el vicealcalde, Carlos García, y el concejal y presidente de la comisión de Fomento Económico y Turismo, Inocente Cutzan, así como dos representantes del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT.

Antigua es la primera ciudad de Guatemala que recibe el distintivo DTI, gracias a la colaboración de Segittur con la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania, Deutsche Gessellschaft für Ubterbatuibake-zysannerbarbeit (GIZ), que financia este proyecto con su Fondo Regional para Cooperación Triangular con socios en Latinoamérica y El Caribe.

La ciudad de Antigua ha destacado en el eje de gobernanza por su visión estratégica, así como por responsabilidad y control; en tanto que en el eje de tecnología también destaca por las tecnologías aplicadas a la gobernanza y las infraestructuras tecnológicas y de conectividad.

En relación con el eje de sostenibilidad, Antigua ha obtenido una muy buena puntuación en lo relativo a la conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural, así como en la gestión de la sostenibilidad turística.

HOJA DE RUTA PARA ANTIGUA.

Tras ser evaluado el destino, Segittur ha elaborado una hoja de ruta para que Antigua ponga en marcha una serie de iniciativas destinadas a mejorar su gestión en los cinco ejes del modelo DTI -- gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad-- entre las que cabe destacar el impulso a la accesibilidad integral del destino.

También se anima al destino a que fomente de la inteligencia turística, impulse la innovación, desarrolle una estrategia online de promoción, impulse la señalización inteligente, mejore la gestión del ciclo del agua, entre otras.