Rusia informa de avances en la ciudad ucraniana de Pokrovsk tras una nueva noche de bombardeos

Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este lunes de madrugada una nueva batería de bombardeos sobre Ucrania, dentro de una campaña militar que se habría saldado en la parte este del país con supuestos avances en la ciudad de Pokrovsk, situada en la región de Donetsk y cuyo control es clave tanto en términos logísticos como simbólicos.

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus militares han ingresado y afianzado posiciones en el barrio de Prigordoni, al tiempo que habrían repelido ataques en otros frentes con los que, según Moscú, las tropas ucranianas "intentaban romper el cerco".

Asimismo, el Gobierno ruso también ha informado de avances en la ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov. Según esta versión, "el enemigo fue expulsado de cuatro posiciones fortificadas en la zona industrial", si bien del lado ucraniano no se ha pronunciado ninguna autoridad.

Todo ello tras una noche en la que las Fuerzas Armadas de Rusia han disparado de nuevo drones y misiles, entre ellos proyectiles hipersónicos Kinzhal. Moscú ha señalado como objetivos instalaciones militares y de energía, aunque Kiev ha denunciado en reiteradas ocasiones los efectos de dichos bombardeos sobre posiciones civiles.

Rusia no da muestra de ceder en una ofensiva que inició en febrero de 2022 y que sigue abierta pese a los esfuerzos diplomáticos lanzados por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó a verse cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a mediados de agosto en Alaska y aspiraba a una segunda cita en Budapest.