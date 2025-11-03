Agencias

Ruedan un biopic de Montserrat Caballé protagonizado por Begoña Alberdi y Ana Saavedra

La directora venezolana Patricia Ortega, realizadora de 'Mamacruz' y '9 Lunas', ha iniciado el rodaje de 'Caballé', un biopic de la soprano catalana Montserrat Caballé protagonizado por Begoña Alberdi y Ana Saavedra, que interpretan a la cantante en diferentes etapas de su vida.

'Caballé' relata la historia de la soprano desde sus inicios hasta convertirse en una gran diva de la ópera mundial y alterna dos etapas: su juventud, en una familia humilde marcada por la escasez de la posguerra, y la plenitud en 1991, cuando convertida en gran estrella, actúa en su Barcelona natal, han informado este lunes las productoras en un comunicado.

El reparto de la película lo completan Núria Prims, David Bages, Mercè Arànega, Marina Coma, Pep Pla, Pep Munné y Carles Francino, entre otros, y el rodaje transcurre en el espacio de Punta Zorroza, en Bilbao, donde se han construido espacios de ambas épocas, y en localizaciones de Barcelona como el Gran Teatre del Liceu.

La película es una producción de La Claqueta PC, Set Màgic Audiovisual, Amania Films, No action capital, en coproducción con La Charito, EFD y Menueto Film, y cuenta con la participación de 3Cat y el apoyo de Icec, Icaa y Media Europa Creativa.

Filmax estrenará la película en cines próximamente, mientras que las ventas internacionales irán a cargo de Film Factory.

