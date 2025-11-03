Agencias

Rescatado con vida un obrero rumano atrapado once horas tras el derrumbe de una torre medieval en Roma

Un obrero rumano de 66 años, Octay Stroici, ha sido rescatado con vida este lunes en Roma tras pasar once horas atrapado bajo los restos de la Torre de los Condes de Roma, una estructura del siglo XIII ubicada junto al Coliseo y el Foro Romano que ha sufrido un derrumbe parcial.

Unos 140 bomberos han participado en la operación de rescate, que finalmente ha evacuar al hombre de debajo de los escombros en torno a las 23.00 horas.

Un segundo hombre, también de nacionalidad rumana, ha resultado herido en el accidente y está hospitalizado en estado crítico en el Hospital de San Giovanni, aunque está consciente.

Todo comenzó sobre las 11.30 horas de la mañana, cuando unas nueve personas realizaban trabajos de restauración en la torre, de unos 30 metros de altura. Sobre las 12.45, cuando ya estaba en marcha la operación de rescate, se produjo un segundo hundimiento.

La Fiscalía de Roma investiga ya lo ocurrido por un posible delito de negligencia con resultado de lesiones y de causar un desastre por negligencia. Inspección de Trabajo trambién participa en la investigación. La zona ha sido acordonada por los Carabineros.

